Alcaraz e Sinner di un altro pianeta a Pechino | spagnolo a tratti irreale ma l’azzurro è lì pur con il caso WADA

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Di un. La sensazione è questa dopo aver assistito alla settimana di(Cina) e, se vogliamo, è una conferma. Sì, perché Jannike Carloshanno espresso nella Finale dell’ATP500 un livello decisamente superiore tutti e la sfida è stata tra le migliori della stagione. Ha vintocon il punteggio di 6-7 (6) 6-4 7-6 (4) in un match durato 3 ore e 21 minuti.Loha fatto vedere momenti di tennis, come nel tie-break conclusivo, ma anche altri di buio, cartina di tornasole di un tennista capace di picchi inarrivabili, ma non in grado di essere costante. Di questo ha saputo approfittare uno splendidoche, meno completo in assoluto e non centrato come il suo rivale in Cina, ha mostrato una consistenza notevole.