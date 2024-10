Vicenza tagliano i tubi del gas e crolla la casa Morto un uomo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’escavatore avrebbe tranciato le tubature del gas, causando il crollo della palazzina. Trovato senza vita l’disperso, Luigi Rossato Una ricerca finita in tragedia quella che, alle prime ore di questa mattina, ha portato alla diffusione della notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Luigi Rossato, il medico dichiarato disperso a Gallio, in provincia di, sotto le macerie della palazzina in cui abitava. Il palazzo èto a causa dell’esplosione determinata da una fuga di gas: ecco la dinamica degli eventi.la: unperde la vita (cityrumors.it / ansafoto)Medico in pensione, Luigi Rossato abitava nella palazzina insieme alla sua famiglia, composta dalla moglie e dai due figli. Al momento della fuga di gas e del crollo del palazzo, però, la moglie non era in, mentre uno dei due figli era fuori città.