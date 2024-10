Tradito e lasciato solo la nuova confessione sulla morte di Maradona

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nuove parole fortidi Diego Armando, a quattro anni dalla scomparsa: ecco chi le ha pronunciate Dietro ladi Diego Armandoci sono dei misteri irrisolti, tant’è che in Argentina è in corso un processo con diversi accusati. Il Pibe de Oro si è spento il 25 novembre 2020, dopo settimane complicate dovute ad uno stato di salute non ottimale. Più volte nel corso della sua vita ha lottato contro la, riuscendo miracolosamente – e grazie agli aiuti dei medici – a salvarsi. Non si dà pace il suo grande amico Salvatore Carmando, storico massaggiatore di Diego Armandoe per anni membro dello staff del Napoli. Anche Carmando, a suo modo, è diventato simbolico e iconico per il club e i propri tifosi. Il suo rapporto con l’argentino era onesto, schietto, sincero.