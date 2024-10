Temptation Island arriva la brutta notizia per Anna | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) News TV. É andata in onda ieri sera la quarta puntata di. Il programma che porta la firma di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia è partito con il falò di confronto tra Valerio e Diandra, conclusosi con la separazione della coppia, anche se, il conduttore ha anticipato che il loro percorso non è ancorato al capolinea. Successivamente si è parlato di Tytty e Antonio: Per la prima volta lui ha visto un video della fidanzata che ha scatenato la sua gelosia. Poi una delle coppie che sta facendo più discutere in questa edizione:e Alfred. Ecco cosa è. Leggi anche: “Bisognerebbe prenderla a schiaffi”.