Sinner vs Alcaraz | La Finale dell’ATP 500 di Pechino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024): unada brividi per il titolo500 di, in cioco la supremazia del tennis giovanile Janniksi appresta ad affrontare una delle sfide più dure della sua carriera nell’attesissima500 di, contro lo spagnolo Carlos. Questo incontro rappresenta non solo un confronto di altissimo livello tra due giovani stelle del tennis mondiale, ma anche un’occasione importante per entrambi i giocatori di testare la propria forma in vista dei prossimi appuntamenti cruciali della stagione.arriva allain uno stato di grande fiducia, dopo aver superato brillantemente il sorprendente cinese Bu Yunchaokete, n.96 del mondo e idolo di casa, con il punteggio di 6-3, 7-6(7-3).