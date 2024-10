Nuova truffa ai danni dei consumatori | falsi operatori ARERA promettono rimborsi inesistenti per ottenere contratti

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Federlancia l’allarme su unache coinvolge i: finti incaricati, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, contattano cittadini promettendofasulli per carpire dati sensibili e attivare nuovidi energia. Chiara Rubbiani, Presidente di FederArezzo, avverte: “Questitori, in possesso di informazioni personali, chiedono il codice IBAN per registrare telefonicamente l’assenso”. L’associazione raccomanda di non fornire dati personali né telefonicamente né via email, ricordando che eventualivengono accreditati automaticamente in bolletta.