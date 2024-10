Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Per facilitare gli scambi senza la necessità di transazioni monetarie, rese problematiche dalleinflitte a, laha firmato un accordo commerciale alternativo con il, che prevede la più semplice delle soluzioni: il. Come spiega BNE IntelliNews, l’intesa è stata siglata al primoTrade and Investment Forum, che si è tenuto a: la prima azienda russa a prendere parte a questo meccanismo sarà Astarta-Agrotrading, che fornirà alceci e lenticchie. La Meskay & Femtee Trading Company, con sede a Karachi, ricambierà con mandarini, riso e patate. Ceci e lenticchie (Getty Images).Cosa prevedecommerciale siglato traSecondo i termini del, laesporterà 20 mila tonnellate di ceci, in cambio di una quantità equivalente di riso.