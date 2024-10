Mignano | Conte è già entrato nel cuore dei tifosi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Raffaele, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Il giornalista ha parlato dei calciatori del Napoli, in special modo di Lukaku e Politano. Ha detto la sua sul caso degli ultras di Inter e Milan e della Champions nella quale il Napoli avrebbe avuto delle chance. Di seguito le sue parole.: “Lukaku, un leader silenzioso” Così il giornalista: “Lukaku? Non lo scopriamo ora. E’ un leader silenzioso, è un giocatore ed un uomo che riesce a trasmettere fiducia in campo. Non è ancora al massimo, ma infonde grande voglia nei compagni e crea gli spazi giusti per la squadra.