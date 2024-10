Matrimonio a Prima Vista 13 | ecco cosa succederà nel quarto episodio

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Dalla luna di miele alla convivenza” per le tre coppie della tredicesima edizione di. Nel corso del, in onda su Real Time mercoledì 9 ottobre 2024, i sei protagonisti del docureality dovranno infatti dire addio ai loro viaggi di nozze per andare a vivere insieme. Come affronteranno questo step? Scopriamolo grazie alle nostre anticipazioni (l’è già disponibile in antesu Discovery+). Anticipazionidi13 Valentina è gelosa di Erik Laconvivenza a prendere il via è quella tra Erik Ilardo e Valentina Pangallozzi. L’uomo decide di andare incontro alla moglie e si spinge fino a Fiano Romano, città nella quale risiede la commessa. In confessionale, i due novelli sposi confessano di avere sentito l’uno la mancanza dell’altra nei pochi giorni che non hanno trascorso insieme.