LIVE Sinner-Alcaraz 7-6 4-6 3-4 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | lo spagnolo conferma il break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Doppio fallo. Non ci voleva proprio ora. 30-15 Di un soffio out il recupero di rovescio dell’azzurro sul drop dell’avversario. 30-0 Servizio, dritto, volèe e smash. Alè Jannik! 15-0 Si ferma sul nastro il passante di rovescio del murciano. 4-4 CONTRO! Decolla il dritto di! C’è il contro! 15-40 Gran punto di, che comanda lo scambio guadagnando progressivamente campo. 0-40 Tre palle del contro. Scappa via, scappa via il dritto in uscita dal servizio dell’iberico. 0-30 Strepitoso rovescio lungolinea dell’azzurro! 0-15 Arriva l’errore con il rovescio lungolinea dello, 3-4 Game. Scappa via la risposta di dritto di. 40-15 Sesto ACE dell’azzurro. 30-15 In corridoio la risposta di dritto dell’iberico. 15-15 Con il secondo smashottiene il punto.