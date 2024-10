La Spezia consegnato il pattugliatore Giovanni delle Bande Nere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) LA, 2 ottobre 2024 – Si è svolta oggi allo stabilimento Fincantieri di Muggiano (La) la cerimonia di consegna del quarto Ppa (Multipurpose Combat Ship) "". Questa unità, che è la prima della classe nella versione "completa", rientra nel piano di rinnovamentolinee operativeunità navali della Marina Militare deciso dal Governo e dal Parlamento e avviato sotto l'egida di OCCAR (Organizzazione per la cooperazione congiunta in materia di armamenti). Il Ppa rappresenta una tipologia di nave altamente flessibile con capacità di assolvere a molteplici compiti che vanno dal pattugliamento con capacità di soccorso in mare, alle operazioni di Protezione Civile, nonché da nave combattente di prima linea.