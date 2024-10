Kompany è riuscito a tenere a bada uno spogliatoio complicato come quello del Bayern Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) In pochi avrebbero scommesso su Vincentallenatore delMonaco e invece l’ex difensore del City ha iniziato il campionato tedesco con quattro vittorie e un pareggio in cinque partite. Il, sotto la sua direzione, ha segnato 29 gol in tutte le competizioni e ne ha subiti appena cinque. Un bottino che ha attirato l’attenzione anche del. Prima delaveva allenato il Burnley la scorsa stagione non riuscendo però a centrare l’obiettivo salvezza. In Inghilterra, e non solo, ora lo guardano con molta attenzione. “Per ora alci sono solo facce felici – scrive il. Ai giocatori piace, la sua positività e il suo calcio instancabilmente proattivo e, almeno finora, i risultati e le prestazioni lo hanno rispecchiato“. L’unico pareggio contro il Leverkusen per 1-1, nonostante il dominio dei bavaresi in campo.