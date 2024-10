Il Virus Marburg è arrivato in Europa allarme alla stazione di Amburgo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Momenti di tensione si sono registrati oggi presso lacentrale di. La polizia federale, come riporta anche la Bild, ha isolato i binari 7 e 8 per diverse ore, con i passeggeri che hanno dovuto evitare di avvicinarsi ed il personale del servizio di emergenza in tuta protettiva saliti su un treno proveniente da Francoforte. Pare infatti che due viaggiatori siano stati infettati dalmortale, unsimile all’ebola che in Ruanda ha coinvolto già 26 persone, di cui 8 sono decedute. Il 26enne èdal Ruanda a Francoforte in aereo nelle ore precedenti, quindi ora è necessario anche risalire alle persone che hanno viaggiato con lui per sottoporleprofilassi e ai controlli necessari. L’Oms solo pochi giorni fa ha diramato l’nel Paese africano per l’esplosione di un focolaio che per ora ha coinvolto 26 persone, di cui 8 sono decedute.