Il bergamasco Mario Reduzzi è il nuovo direttore di Anbi Lombardia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)è ildell’Associazione che riunisce i dodici consorzi di bonifica e irrigazione attivi in. Supporto ai consorzi associati, comunicazione e progettualità: queste le parole chiave del programma L’assemblea di– l’Associazione regionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue – è stata l’occasione per fare il punto delle attività condotte e per traguardare i tanti temi che riguardano la gestione dell’acqua nella regione. Supporto ai consorzi associati, comunicazione e progettualità: queste sono le parole chiave del programma di, come ha ricordato il presidente Alessandro Rota nella sua relazione.