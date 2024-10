I clienti degli spacciatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il ministro Piantedosi ha promesso più poliziotti e carabinieri a Bologna. Li aveva chiesti il sindaco Lepore dopo l'ennesimo, tragico episodio. È inevitabile che la risposta, arrivati a questo punto, sia una risposta di polizia, perché la situazione in certe zone della città appare fuori controllo (e stupisce la reazione di una fetta della maggioranza di sinistra che accusa il sindaco di voler vestire i panni dello sceriffo). Detto tutto ciò, va fatta una riflessione, spiacevole, che chiama in causa la città. L'allarme criminalità a Bologna - lo dicono ad esempio i poliziotti del Silp e lo confermano le ricerche di cui parleremo tra poco - non è un allarme legato a grandi organizzazioni criminali bensì un allarme di criminalità diffusa che ha un minimo comun denominatore: la droga. La droga porta violenza per il controllo delle piazze, ma anche rapine e stupri.