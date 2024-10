Grande Fratello televoto sondaggi ultim’ora | chi uscirà il 3 10 24

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 2 Ottobre 2024 8:22 pm by Redazione Cosa rivelano ideldelche verrà chiuso giovedì 3 ottobre 2024? Nel corso della sesta puntata, ci sarà il primo eliminato di questa 18esima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Uno tra Amanda Lecciso, Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti e Clarissa Burt, dunque, definitivamente dalla Casa più spiata d’Italia. Finora le sfide alhanno portato all’elezione dei preferiti, con tanto di immunità dalle nomination. Questa volta un gieffino dovrà, invece, abbandonare il programma di Canale 5. Ma vediamo insieme quali sono le attuali percentuali.3 ottobre 2024: in testa Iago e Mariavittoria AGGIORNAMENTO ULTIMA ORA 2 ottobre: Iago è sempre in testa con il 42% delle preferenze su X.