Giudice sportivo Ammenda 3mila euro al grigiorosso Mongind

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Queste le decisioni deldopo la settima giornata del campionato di serie B: due giornate di squalifica per Lella (Bari) che salterà così la sfida contro la Cremonese di domenica prossima; un turno di stop invece per Vignato (Pisa).di 3000per(Cremonese) che "al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, ha affrontato un calciatore della squadra avversaria, strattonandolo; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".di 1000anche al Brescia "per avere suoi sostenitori, lanciato un oggetto di piccole dimensioni nel recinto di giuoco". A.S.