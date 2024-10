FNP Informa | notiziario di ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) ‘Casa comune, azione comune’ con FNP e ANTEAS ‘Casa comune, azione comune’. Si chiama così il corso per operatori volontari che ANTEAS e CISL Pensionati Lombardia hanno elaborato e strutturato per stimolare la collaborazione e il lavoro in sinergia tra i volontari e collaboratori di FNP e di ANTEAS, offrendo non soltanto un’occasione di approfondire la reciproca conoscenza, ma anche di sviluppare competenze professionali utili ad ampliare l’influenza della Federazione e dell’Associazione in tutti i territori lombardi elaborando dei progetti comuni. Il ricordo di Carlo Biava Nei giorni scorsi, a 8 mesi dalla morte, FNP CISL ha ricordato la figura di Carlo Biava.