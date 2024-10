Drew McIntyre | Se venisse introdotto un secondo titolo femminile sarebbe più che meritato

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)ha commentato la possibilità che vengaunsecondarioin WWE. Questo ha già ricevuto il supporto del roster. Si è diffusa una vocecui i titoli Intercontinentale e degli Stati Uniti femminili della WWEro in lavorazione per il roster principale. Durante un’intervista con “Fox News”,ha dichiarato chiaramente di ritenere che l’introduzione di nuovi titoli singoli femminili in WWE sia solo una questione di tempo. Crede anche che ciò sia pienamentemostra il suo supporto al rosterper l’introduzione di nuovi titoli singoli in WWE “Questo (ilsecondarioin WWE) è sicuramente qualcosa che arriverà nel prossimo futuro, e non si introducono titoli solo per il gusto di farlo, soprattutto se non si ha una profondità adeguata nel roster.