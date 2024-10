Crolla un pancale da 200 chili Paura per un lavoratore a Volpaia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Incidente sul lavoro, ieri pomeriggio, all’interno dell’area artigianale di, che ospita un gran numero di attività e produzioni diverse, con un uomo trasportato in ospedale in codice rosso. Il fatto si è verificato, intorno alle 14,50, in una azienda di via Luigi Longo. Secondo una prima ricostruzione un 57enne stava scaricando un camion da lavoro quando undi circa duecento chilogrammi gli sarebbe caduto addosso dall’altezza di due metri. L’uomo sarebbe stato colpito al collo e anche al torace. Dopo l’infortunio è scattato subito l’allarme e sul posto è intervenuta l’ambulanza di primo soccorso della Misericordia di Sesto Fiorentino con la squadra a bordo che ha stabilizzato il ferito prima di trasportarlo al Pronto soccorso di Careggi in codice rosso, attribuito soprattutto per la dinamica dell’incidente.