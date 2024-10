Cesare Cremonini verso Liverpool per il Bologna in Champions | il video messaggio esclusivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – “L’emozione è tutta per stasera, non vedo l’ora di essere allo stadio”. Dopo i messaggi di Gianni Morandi, di Matteo Lepore e Pier Ferdinando Casini, anche il cantanteinvia una il Resto del Carlino, in cui si vede che è in viaggioper assistere a una partita che, comunque andrà, è già nella storia. "Ciao a tutti gli amici del Carlino”, esordisce nel. “Sono in autostrada tra Manchester e. Anch’io sto andando a vedere il. Ho la maglia dellada mettere appena arrivo, c’è anche il mio cognome, ma quello che conta è lo stemma del. Tra poco entrerò nello stadio storico Anfield. È la prima volta per me come per tutti noi bolognesi, l’aereo era pieno e più o meno tutti la pensiamo allo stesso modo. Un po’ di umiltà ma anche sogno”.