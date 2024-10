Catanzaro convocazione di prestigio per Sofia Macrì al trofeo Coni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Una grande soddisfazione in casa, come confermato direttamente dal club giallorosso attraverso un comunicato ufficiale. “diper la nostra, che rappresenterà l’USal. La classe 2010 scenderà in campo questo venerdì 4 e sabato 5 ottobre per una serie di partite 3vs3, durante le quali si confronterà con le altre migliori atlete selezionate per la “kermesse” che si svolgerà a Catania. Complimenti!”, si legge sul sito del club. L'articolodiperalCalcioWeb.