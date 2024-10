Caos treni Matteo Salvini svela la causa | È stato piantato un chiodo su un cavo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Altra giornata complicata per chi viaggia suiin Italia, in particolare nella Capitale. Un “guasto tecnico”, così èdefinito datalia, nelle stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina hato un lungo stop alla circolazione ferroviaria: un inconveniente che ha portato a cancellazioni die a ritardi fino a 160 minuti. Tante le testimonianze di utenti imbufaliti subito apparse in rete: “Siamo rimasti fermi in galleria per oltre 20 minuti, senza che nessuno ci dicesse nulla di quanto stava accadendo. Poi ci hanno fatto scendere alla fermata successiva, senza completare la corsa”. La paralisi della circolazione ferroviaria ha avuto un effetto a catena anche sul traffico stradale nelle zone limitrofe alle stazioni.