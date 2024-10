Allerta arancione in Emilia Romagna | pesante ondata di maltempo in arrivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Bologna, 2 ottobre 2024 – Neppure il tempo di godersi qualche giorno di tregua ché il cielo torna a ingrigirsi rapidamente, preannunciando un nuovo peggioramento. È un inizio di ottobre dai toni tipici dell’autunno quello che sta interessando l’– o meglio, tutto il Nord Italia: nell’arco di poche ore si susseguiranno, infatti, due perturbazioni, responsabili di unadi. Sarà soprattutto la seconda, afferma il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni, a dare il via a una circolazione ciclonica in grado di causare forti piogge sulla regione nella seconda parte della settimana, con il rischio di nubifragi e conseguenti criticità. In vista del peggioramento, Arpae e la Protezione civile regionale hanno diramato un’meteo ‘’ (criticità moderata), valida dalle ore 00:00 del 3 ottobre allo stesso orario di venerdì 4 ottobre.