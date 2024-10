Adriana morta a 31 anni | trema il jet-set chi era e dove l' hanno trovata morta | Foto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Non c'è solo il caso Puff Daddy ad agitare il mondo dorato americano. Mentre il rapper (al secolo Sean Combs, famoso anche con il nome d'arte di P-Diddy) è in carcere con l'accusa di plurima violenza sessuale per quanto avvenuto in questiai suoi famigerati "white party" (i festini esclusivi ed esagerati a cui partecipavano i vip più famosi del cinema e della musica made in Usa), a Miami si indaga per la morte di una ragazza sullo yacht di un altro rapper di cui per il momento non è stata resa nota l'identità. La vittima eraViera, modella nata a San Paolo in Brasile e arrivata in Florida duefa con il marito.era una diva su Instagram ma soprattutto su OnlyFans,pubblicava contenuti per adulti a getto continuo, insieme a scatti che la vedevano in location esclusive ed extra-lusso.