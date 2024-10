Università di Parma una nuova laurea per i professionisti dell’alimentare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 – Nasce all’diil nuovo Corso dimagistrale in lingua inglese “Global Food Law: Sustainability Challenges And Innovation” che ha l'obiettivo, per la prima volta in Italia, di formare giuristi ed esperti nel diritto del cibo. Le iscrizioni saranno aperte fino al 18 ottobre. Attraverso un biennio professionalizzante e multidisciplinare tra economia, diritto, comunicazione e tecnologia, il corso è volto a formarenel settore food & beverage con particolare attenzione ai temi della sostenibilità alimentare, promozione, tutela dell'innovazione e sicurezza alimentare (food safety e food security). Il percorso, che è valso all’ateneo emiliano il riconoscimento di Dipartimento di Eccellenza 2023-2027, rientra nel progetto accademico Food For Future e prevede una forte interattività tra docenti, studenti e mondo dell’impresa.