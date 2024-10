Scuolab Protom seminari a Didacta a Bari dal 16 ottobre | IA e realtà aumentata per la nuova didattica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dal 16 al 182024, lo spin off di, presenterà a studenti e insegnanti la possibilità di conoscere e interagire con tecnologie all’avanguardia come, social robot e IA in un modello educativo che potenzia l’apprendimento e lo rende accessibile a tutti, contribuendo alla lotta contro la povertà educativa. DurantePuglia 2024, presso la Fiera del Levante dipresenterà soluzioni per l’innovazione dellatradizionale, promuovendo approcci interattivi, personalizzati e cooperativi, pensati per valorizzare le diverse capacità e stili di apprendimento di ogni studente. Oggi l’introduzione di queste tecnologie nelle scuole è fondamentale anche per rispondere alla direttive Ministeriali.