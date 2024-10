Sanremo 2025 Carlo Conti confessa | Non ho paura del confronto con Amadeus perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 1 ottobre 2024)si prepara a condurre il Festival dicon grande sicurezza, pronto a raccogliere il testimone lasciato da. Durante un’intervista rilasciata per la trasmissione di Rai Tre A casa di Maria Latella,ha chiarito il suo approccio alla kermesse, affermando di non aver bisogno di consigli e di non temere ilcon le edizioni precedenti: Non chiedo consigli a nessuno. Se sbaglio, sbaglio io. Il conduttore ha sottolineato di voler seguire le proprie intuizioni, senza preoccuparsi del paragone con i successi passati, aggiungendo: Non ho, altrimenti non avrei mai accettato. Ormai sono in una fase in cui non guardo neanche più alle dieci del mattino i dati Auditel, posso leggerli alle 10.15, 10.30, non mi cambia la vita.