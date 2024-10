Salute +10% bebè allattati al seno negli ultimi 12 anni al via Settimana mondiale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - 'Closing the Gap. Breasting Support for All' è il tema delladell'allattamento materno 2024, che si celebra in Italia dall'1 al 7 ottobre e che quest'anno si concentra sulla necessità di migliorare il sostegno all'allattamento alper ridurre le disuguaglianze esistenti nella nostra società, con particolare attenzione ai tempi di emergenze e crisi. "12, il numero di bambini di età inferiore ai sei mesi esclusivamentealè aumentato di oltre il 10%. Ciò significa che il 48% dei neonati in tutto il mondo ne beneficia (dati Oms - Unicef), con centinaia di migliaia di vite salvate grazie all'allattamento al