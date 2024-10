Rinnovo Kvara ci siamo! La rivelazione in diretta ecco cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ci sono novità importante riguardo il futuro di Khvichatskhelia: ildel georgiano sembra sia in dirittura d’arrivo. Le ultime arrivano da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli. Ilditskhelia resta al centro della programmazione in casa Napoli. Il club lavora per tenere il più a lungo possibile il talento georgiano, cercando un prolungamento di contratto che garantirebbe anche un aumento del suo valore in termini economici; la volontà, chiaramente, è anche quella di gratificare il calciatore, di farlo sentire il più possibile al centro del progetto.