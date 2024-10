Ottobre ‘rosa’ al Pirellone la cerimonia di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Milano, 12024 – La Lombardia si tinge di rosa. Ogni mese di, da sette anni, l’Assemblea lombarda dedica un breve momento di confronto in occasione dell’inizio del mese dedicato alladei tumori femminili ed è stato così anche questa mattina. “Informazione è la parola chiave. I numeri confermano come la prima `arma` contro il male è l’educazione alla salute e alla diagnosi preventiva., diagnosi precoce e ricerca, da sempre, sono un’eccellenza del sistema sanitario lombardo. È, questa la strada che credo sia necessaria continuare a percorrere insieme alle associazioni del terzo settore come Europa Donna, LILT e Salute Donna che, da anni, con energia, passione, competenza e cuore portano avanti la propria 'missione' a favore della salute e del benessere delle donne.