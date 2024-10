Orsara di Puglia si prepara a falò e teste del purgatorio Artisti per raccontare i fucacoste

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 1 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune didi: Per tre giorni, dal 31 ottobre al 2 novembre 2024, un gruppo diprovenienti da tutta Italia, selezionati attraverso un apposito bando, soggiornerà adi. Saranno ospiti del Comune didiche provvederà a vitto, alloggio, spazi per la realizzazione delle attività, supporto tecnico e organizzativo, promozione di ciò che gliprodurranno. Si tratta della terza edizione della residenzaca organizzata in occasione della grande notte dei fuochi e delle zucche antropomorfe che si celebra ogni 1° novembre adi. La residenzaca sulla notte dei “e cocce priatorje” è un’iniziativa ideata e coordinata da Patrizio De Michele, fotografo e curatore dell’Archivio “Fuoco”). IL BANDO, COME PARTECIPARE. La partecipazione al bando è gratuita.