Neonati sepolti in giardino Mamma ai domiciliari i pm chiedono il carcere | Genitori inaffidabili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) La Procura di Parma chiede nuovamente (è la terza volta) ilper Chiara Petrolini, la 21enne di Traversetolo agli arrestiper la vicenda deimorti e seppelliti neldella sua abitazione, nella frazione Vignale di Traversetolo (Parma). Lo fa tirando anche in ballo idella giovane. È stato il procuratore di Parma, Alfonso D’Avino, a presentare appello al Tribunale del Riesame di Bologna contro l’ordinanza con cui, il 19 settembre, il giudice delle indagini preliminari Luca Agostini, pur condividendo la ricostruzione accusatoria operata dal pm Francesca Arienti, aveva disposto per la giovane donna gli arrestianziché la custodia in, come richiesto dalla Procura.