Meloni vuole rompere l’isolamento in Europa Ed Ecr ora apre al Ppe

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) Giorgiacontare di più in, e per ottenere l’obiettivo che si è posta ha deciso di compiere una mossa importante – insieme al gruppo da lei guidato al Parlamento di Bruxelles. Per questo i Conservatori di Ecr hanno fatto un passo importante verso il Partito Popolare Europeo, con l’obiettivo di ridurrepolitico. A metà ottobre, a Dubrovnik, in Croazia, si terrà il congresso dell’Ecr e, per la prima volta, il Ppe è stato invitato ufficialmente a partecipare. L’invito al Ppe: una mossa strategica Il congresso, che si svolgerà dal 18 al 20 ottobre, rappresenterà un evento cruciale per i Conservatori. Tra gli invitati figura anche la commissaria alla Natalità, la croata Dubravka Suica, che potrebbe svolgere un ruolo chiave nel rafforzare i legami tra i due gruppi.