LIVE – Luna Rossa-Ineos Britannia oggi martedì 1 ottobre | regate 7 e 8 Louis Vuitton Cup 2024 DIRETTA

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si riparte dal 3-3. LaCup entra nel vivo: alle 14:10 e alle 15:15 di1°prenderanno parte alla settima e all’ottava regata della finale del torneo di selezione della sfidante di New Zealand nel Match di America’s Cup. Occhi puntati su Jimmy Spithill e Francesco Bruni, timonieri titolarissimi e con loro anche Umberto Molineris e Andrea Tesei come trimmer. Per quanto riguarda i cyclor, nella giornata di ieri Enrico Voltolini e Bruno Rosetti hanno disputato entrambi i match, mentre Paolo Simion e Luca Kirwan si sono alternati con Cesare Gabbia ed Emanuele Liuzzi. “Sentivamo di avere una certa velocità, la barca sta andando bene. Siamo molto soddisfatti delle prestazioni della barca e di come stiamo andando.