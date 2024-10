LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | tra poco la prima regata tra Luna Rossa e Ineos

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 Dieci minuti alla partenza di gara-7. Ricordiamo che la serie traBritannia è sul 3-3. 13.57 Nelle ultime partenze Ben Ainslie è stato molto aggressivo, cercando il corpo a corpo. Più attendista invece: l’equipaggio italiano cambierà approccio oggi? 13.51 Comunque a questo punto il vento conta relativamente. Le barche si equivalgono, abbiamo visto quanto sia determinante la partenza. La sensazione è che la serie possa risolversi nel momento in cui uno dei due equipaggi sarà in vantaggio e commetterà un errore che consentirà agli avversari di effettuare il sorpasso. 13.50 Sin qui si èto con vento debolissimo (6-9), fortissimo (20-22) e medio-forte (18-20). Mai in condizioni di vento medio basso (10-14). 13.48 Sarà anche oggi 4-4, oppure una delle due squadre riuscirà a piazzare il break? 13.