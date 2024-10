LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | altra rottura per Luna Rossa Ineos sale sul 3-4

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.263-4. 14.26 Adessoviene squalificata, dunque la regata finisce qui. 14.26 Il momento in cui l’acqua ha sommerso la barca. Sono stati attimi di immensa paura. #Cup #velaout È prematuro dare sentenza ma, parlare di sfortuna dopo i problemi tecnici avuti ,no . Meglio che sto zitto, sono abbastanza deluso pic.twitter.com/KwdykJDfEd — Gianni leone (@giannileone33) October 1,14.24 Il problema sembra essere stato provocato da un malfunzionamento dell’arm. 14.23intanto è nel secondo lato di poppa. Ben Ainslie porterà a casa il secondo punto senza di fatto aver regatato. 14.23 Sarebbe un miracolo rivedere in acquaalle 15.15 14.22 Guardate che immagine impressionante. Ma che cavoli! #pic.twitter.