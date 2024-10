Lite tra venditori al mercato del pesce apre il fuoco e ne ammazza due | orrore a Salerno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Una sparatoria aldelha provocato la morte di due persone: è successo all'alba di oggi, martedì 1 ottobre, poco dopo le 5, mentre ilera in piena attività. Stando alle prime informazioni, pare che i colpi di pistola siano partiti dal titolare di un'attività commerciale all'interno delittico, che ha sparato a due persone: uno dei due è morto sul colpo, mentre l'altro è deceduto in ospedale, dove era arrivato in gravissime condizioni. L'uomo che ha sparato si è subito costituito alle forze dell'ordine, consegnando l'arma utilizzata alla stazione dei carabinieri di Mercatello. Intanto, sono in corso le indagini congiunte di polizia e militari dell'Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di, per chiarire la dinamica dei fatti. Le vittime della sparatoria hanno 58 e 48 anni, mentre l'uomo che ha sparato ne ha 72.