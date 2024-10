Lions toscani | a ottobre tanti eventi aperti alla cittadinanza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Firenze, 12024 – Potrebbe essere “Volare in alto” il tema dell’annata 2024-2025 delClub Firenze Impruneta San Casciano, tanto è l’entusiasmo con cui il presidente in carica Alessio Mecocci ha aperto le danze la scorsa sera a Borgo Machiavelli: “Condividere momenticon tutti voi mi rende felice e mi onora – sono state le sue parole -. La nostra è un'annata ancora in costruzione, ma che già ci ha visto partecipare al progetto "Volare senza limite" del Cinquale, con cui siamo riusciti a far sorridereragazzi diversamente abili; sabato 12, in Piazza Buondelmonti all’Impruneta, saremo presenti con il “Camper della salute e il Camper oculistico”, destinati rispettivamente allo screening glicemico e alle visite oculistiche per la prevenzione del glaucoma.