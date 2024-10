La Samb fa sognare i tifosi Adesso non bisogna fermarsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il brutto anatroccolo si è trasformato in cigno. Lavista all’opera contro L’Aquila ha fatto finalmente vedere di che pasta è fatta. Merito della squadra, del rientro di Guadalupi, ma soprattutto dal nuovo atteggiamento tattico adottato da Ottavio Palladini. Dal canonico 4-3-3, si è passati, infatti al 4-2-3-1 che ha dato maggiore vivacità in fase offensiva, ma allo stesso tempo si è garantita anche una importante fase di interdizione con Baldassi e Kerjota che in fase di non possesso palla scalavano sulla linea dei centrocampisti per un classico 4-4-2. Un modulo tattico che il tecnico rossoblù aveva provato nell’amichevole di Ferragosto di Civitanova Marche e che contro L’Aquila ha avuto effetti dirompenti.