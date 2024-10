La protesta con le biciclette fuori da Regione Lombardia per chiedere le dimissioni di Feltri

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024) Decine di persone si sono riunitedal palazzo di, in via Filzi a Milano, perledi Vittoriodopo le sue recenti affermazioni sui ciclisti «che mi piacciono solo quando vengono investiti». Al sit-in, con decine diriverse per terra, anche esponenti della politica tra cui Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, che ha detto: «Le sue parole sono un insulto a chi non c’è più, a chi ha sofferto. Sono un insulto per tutti noi che vogliamo una città più sicura». I manifestanti hanno esposto uno striscione con l’uscita infelice del giornalista, chiedendo che lasci l’incarico di consigliere regionale di Fdi. Con loro c’era anche Paolo Pozzi, padre di una ragazza morta a 17 anni dopo essere stata investita mentre era in bici.