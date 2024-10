La Media devastata Alunni in trasferta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) DDI ovvero didattica digitale integrata sino a sabato compreso e dalla settimana prossima, se sarà possibile, il rientro a scuola, allaLigaridai vandali, oppure lezioni in presenza, ma con i circa 300distribuiti in vari istituti del capoluogo disponibili ad ospitarli finché sarà possibile tornare nelle aule di via Colombaro in sicurezza. Il raid della notte tra giovedì e venerdì scorso oltre al disastro – materiale tecnologico distrutto e danni strutturali per un totale di oltre 100mila euro - ha creato enormi problemi didattico-organizzativi. Ieri Ombretta Meago, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Sondrio Centro cui fa capo anche laLigari, in due tornate ha parlato sia con i giovanissimi studenti che con le loro famiglie, spiegando nei dettagli la situazione attuale e per i prossimi giorni.