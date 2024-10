Jasmine Paolini manca il record di Francesca Schiavone Ma senza Rybakina avrà altre occasioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024)è stata eliminata ai sedicesimi dei China Open 2024 di tennis, fermandosi a 65 punti conquistati per il ranking WTA: l’azzurra nella classifica di lunedì 23 si trovava al quinto posto a quota 5348 punti, mentre al momento è sempre al numero 5 virtuale con 5293, avendo perso 55 punti netti., infatti, lunedì 7 ottobre scarterà i 120 punti dei China Open 2023, in quanto lo scorso anno uscì agli ottavi nel torneo di Pechino: l’azzurra hato l’assalto al 4° posto, per ritoccare il best ranking, avendo raggiunto il numero 5 del mondo il 15 luglio scorso, dopo Wimbledon.