Incidenti stradali | scontro auto-moto nel Bergamasco morto 53enne

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ott. (LaPresse) – Un uomo di 53 anni che viaggiava in sella ad unaquesto pomeriggio ad Almenno San Bartolomeo, in provincia di Bergamo, dopo essersi scontrato con un’. L’incidente è avvenuto in via Aldo Moro. Dopo l’impatto, il centauro è stato sbalzato per aria facendo un volo di diversi metri. L’uomo èsul colpo. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, l’medica, ambulanza e forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso.