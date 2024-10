Inchiesta Curva Nord la Procura ascolterà anche l’Inter | ecco i nomi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dopo gli arresti di decine e decine di ultras, continua l’delladi Milano sulladel. Previste udienzeper alcuni rappresentanti deldopo gli ultimi dettagli emersi. RETROSCENA – Non si arrestano le novità e i retroscena sull’aperta dalladi Milano sugli affari illeciti e le azioni criminali di alcuni esponenti delladel, oltre che dellaSud del Milan. Dopo i numerosi stati di fermo convalidati nella mattinata di ieri, continuano ad emergere dettagli particolarmente raccapriccianti sulle pressioni subite dalle società milanesi. Nelle ultime ore,grazie alle intercettazioni, è stato reso noto come alcune figure di ‘spicco’ dellaavessero contatti diretticon rappresentati ufficiali del, come l’allenatore Simone Inzaghi e il vicepresidente Javier Zanetti.