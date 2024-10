Il Palio di Abbiategrasso Cersosimo eroe del Gallo | La vittoria che sognavo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il cencio, simbolo dellaneldi San Pietro giunto alla quarantacinquesima edizione, è finito nelle mani della capitana Cosima Bizzarro (che regge le sorti della contrada da vent’anni) e dei contradaioli del. La contrada pluridecorata, che già deteneva sedici trofei, si è assicurata ildopo quattro anni di astinenza grazie all’accoppiata Ziculitth-che ha dominato la competizione svoltosi sulla pista in erba ricavata nell’area del complesso fieristico cittadino. La mossa, affidata per il quarto anno consecutivo a Gennaro Milone, uno tra i più esperti mossieri del mondo dei palii e delle corse, più volte presente a Legnano e a Siena, non è stata delle più facili e veloci. Ci sono state ben tre false partenze prima che ci fosse quella valida.