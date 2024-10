Francesca Pascale attacca Vannacci in tv | Lei nasconde qualcosa che reprime fin dalla nascita | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 1 ottobre 2024): “che” Durissimo attacco dia Robertonel corso del programma di Massimo Giletti, Lo Stato delle cose, in onda su Rai 3 nella serata di lunedì 30 settembre. “Lei, come tutti gli ossessionati,chefin. Quello che penso io e quello che pensano gli italiani, può arrivare fino a 500mila voti perché gli italiani non sono stupidi” ha dichiarato l’ex compagna di Silvio Berlusconi.: “Lei, come tutti gli ossessionati,chefin” #lostatodellecose pic.twitter.com/G0BdTbmxcN — Il Grande Flagello (@grandeflagello) September 30, 2024 L’eurodeputato della Lega, ed ex generale, dal canto suo, ha replicato sorridendo: “Parole dette in libertà, le moderi”.