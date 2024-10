Da Bibbiena una proposta alla Regione per l’area Sacci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Arezzo, 1 ottobre 2024 – Il consiglio comunale di, nella seduta di ieri sera 30 settembre 2024. Ha approvato una delibera con la quale si chiedeToscana di spostare parte dei fondi stanziati per la variante del Corsalone - della zona– su un polo tecnologico di alta formazione professionale. Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “La delibera sarà a breve inviata anche a tutti gli altri comuni del Casentino con l’obiettivo di andare tutti insieme a fare unaconcreta e di valore. Tra le altre cose, un paio di anni fa, cinque comuni della vta erano stati coinvolti in un bando di rigenerazione urbana del PNRR, proprio su un progetto molto simile e sempre in zona. In questo modo potremmo davvero mettere a terra un percorso che ci aveva già unito e coinvolto in un recente passato”.