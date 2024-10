Creative Technology annuncia Sound Blaster GS5 una soundbar perfetta per il gaming

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 1 ottobre 2024)oggiGS5, labar elegante e compatta progettata per migliorare l’esperienza audio occupando il minimo spazio. Con connettività versatile e prestazioni audio eccezionali basate sulla tecnologia SuperWide,GS5 crea un palcoscenico sonoro più ampio e immersivo, perfetto per sessioni di gioco intime o serate di cinema intime con la famiglia e gli amici.GS5: amplia il tuo palcoscenico sonoro in poco spazio Nonostante le dimensioni compatte, questabar è potente con bassi profondi e un suono cristallino. È alimentata da driver racetrack full-range avanzati e da un port tube integrato con una potenza di picco fino a 60 W, che rende vivo ogni suono, dai sussurri sottili alle esplosioni drammatiche.