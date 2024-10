Caso Sinner Wierer lo difende | La Wada non ha le idee chiare Jannik bravo ragazzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Bologna, 1 ottobre 2024 – Saranno settimane difficili perche dovrà giocare con la spada di Damocle del ricorsosulla nota vicenda Clostebol. Le autorità competenti e indipendenti avevano già giudicato e valutato la situazione, ovvero una contaminazione a causa di un massaggio del fisioterapista (tolti i premi di Indian Wells) da cui poisi è separato, ma l’agenzia mondiale antidoping non si è voluta arrendere e ha ritenuto non corretta la motivazione ‘senza colpa o negligenza’. Presentato il ricorso, ora la palla passa al Tas erischia uno stop di uno o due anni. A sua difesa si sono eretti diversi tennisti professionisti, soprattutto Rafa Nadal, e anche tanti sportivi italiani, tra questi Dorothea, pure lei altoatesina come